Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Лизинговый рынок России сократился почти вдвое за три квартала 2025 года
Задорнов предупредил о «чеховском ружье» для экономики России в 2026 году
Российские власти запретят неконтролируемый вывоз рублей и золота в 2026 году
Все материалы сюжета

Андрей Лабыгин о налоговой реформе: Нужно «перестать ныть», что бизнес убивают и начать готовиться

В беседе с изданием «ИрСити» бизнес-омбудсмен Иркутской области Андрей Лабыгин порекомендовал предпринимателям незамедлительно начать подготовку к налоговым изменениям, которые вступят в силу с 1 января 2026 года.

По его словам, теперь ключевую роль начинает играть бухгалтер, поэтому критически важно нанять или проконсультироваться со специалистом, имеющим глубокий опыт работы с НДС. Это необходимо, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

К первоочередным мерам также эксперт отнес проведение детального финансового аудита для сравнения налоговой нагрузки и начало переговоров с поставщиками и покупателями об условиях будущего взаимодействия: необходимо заранее обсудить, кто станет плательщиком НДС и как это отразится на стоимости договоров.

«Бизнес, особенно в отдаленных районах, находится в состоянии стресса. Но задача сейчас – не поддаваться панике, перестать ныть, что бизнес убивают, а максимально эффективно готовиться. Нужно перестать винить государство и налоговую политику и начинать действовать, открывать новую страницу», – заявил Андрей Лабыгин.

Напомним, что налоговая реформа коснется примерно 70% предпринимателей Иркутской области, применяющих патентную систему налогообложения и 18% налогоплательщиков, применяющих систему УСН.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов
Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы
В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес