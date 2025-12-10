Андрей Лабыгин о налоговой реформе: Нужно «перестать ныть», что бизнес убивают и начать готовиться

В беседе с изданием «ИрСити» бизнес-омбудсмен Иркутской области Андрей Лабыгин порекомендовал предпринимателям незамедлительно начать подготовку к налоговым изменениям, которые вступят в силу с 1 января 2026 года.

По его словам, теперь ключевую роль начинает играть бухгалтер, поэтому критически важно нанять или проконсультироваться со специалистом, имеющим глубокий опыт работы с НДС. Это необходимо, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

К первоочередным мерам также эксперт отнес проведение детального финансового аудита для сравнения налоговой нагрузки и начало переговоров с поставщиками и покупателями об условиях будущего взаимодействия: необходимо заранее обсудить, кто станет плательщиком НДС и как это отразится на стоимости договоров.

«Бизнес, особенно в отдаленных районах, находится в состоянии стресса. Но задача сейчас – не поддаваться панике, перестать ныть, что бизнес убивают, а максимально эффективно готовиться. Нужно перестать винить государство и налоговую политику и начинать действовать, открывать новую страницу», – заявил Андрей Лабыгин.

Напомним, что налоговая реформа коснется примерно 70% предпринимателей Иркутской области, применяющих патентную систему налогообложения и 18% налогоплательщиков, применяющих систему УСН.