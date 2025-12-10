ВТБ защитит детские карты от мошенников

ВТБ совместно с АО «СОГАЗ» запустил страховую программу, которая защитит детские карты и счета от мошеннических списаний. Оформить страховку можно для карт всех российских банков. Клиенты могут самостоятельно выбрать сумму страхового покрытия и периодичность оплаты.

Мошеннические схемы все чаще направлены на детей. По данным ВТБ, рост доли пострадавших от мошенничества клиентов 14–16 лет вырос в 6 раз, 17–19 лет – в 2 раза. Наибольший прирост обращений банк зафиксировал в октябре – тогда была внедрена «тревожная кнопка», которая помогает клиентам оповещать о подозрительном переводе.

Помимо тревожной кнопки, ВТБ запустил страхование детских карт от мошенничества. В страховое покрытие включен расширенный набор рисков, защищающих детские и дополнительные карты, выпущенные к основному счету родителя в любом российском банке, от самых популярных мошеннических схем.

Защита распространяется на случаи списания денег в результате фишинга, телефонных разговоров или переписки в мессенджерах, скимминга, заражения устройств вредоносными программами, использования мошенниками поддельных документов, утери карты или ее кражи. Также страховка включает случаи хищения наличных, снятых в банкомате, и самостоятельного перевода средств мошенникам в результате манипуляций.

Клиенты могут выбрать страховую сумму от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. Стоимость программы составляет от 150 рублей в месяц или 1250 рублей в год. Все варианты включают одинаковые условия защиты, различаясь только по размеру страховой суммы.

Оформить страховой полис родители могут в ВТБ Онлайн или в любом отделении банка. Оплату можно вносить ежемесячно или сразу за год. В течение 14 дней с момента подключения клиент может отменить страховку и получить полный возврат средств. В случае мошеннических действий клиенту достаточно обратиться в ВТБ для блокировки карты и подачи документов на выплату страхового возмещения.

«Мошеннические схемы становятся все более изощренными, и все чаще в их сценариях присутствуют дети. Чтобы родители чувствовали себя спокойнее, мы проанализировали наиболее распространенные схемы обмана и запустили страховую защиту детских карт и счетов. Эта услуга позволит ребятам познавать основы финансовой грамотности, а родителям – быть уверенными, что их дети защищены от мошенников», – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

«Сейчас дети являются активными пользователями онлайн-среды, где риски утечки данных повышены. Программа страхования в данном случае – это способ создать безопасную экосистему для первых финансовых шагов. Она позволяет родителям не бояться дать ребенку больше свободы в управлении карманными деньгами, зная, что технические сбои или действия мошенников не приведут к безвозвратной потере средств. Это инвестиция в спокойствие и практический финансовый опыт», – поделилась Елена Епишина, исполнительный директор АО «СОГАЗ».

Услуги страхования оказываются АО «СОГАЗ» (107078, Москва, просп. Академика Сахарова, д. 10). Лицензии Банка России СЛ № 1208 от 05.08.2015, СИ № 1208 от 05.08.2015. С подробными условиями страхования вы можете ознакомиться на сайте.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.