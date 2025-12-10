Жителям Ангарска сделают перерасчет платы за отопление после аварии на ТЭЦ-9

Жители Ангарска, пострадавшие от отключения тепла из-за аварии на ТЭЦ-9, получат перерасчет платы за отопление. Как сообщили в «Иркутскэнергосбыте», скорректированные суммы автоматически появятся в платежных документах за декабрь 2025 года.

«Перерасчет будет сделан автоматически, жителям для этого не надо никуда дополнительно обращаться», – отметили в энергосбытовой компании.

Электронную версию квитанции с учетом перерасчета можно будет увидеть в личном кабинете или мобильном приложении «Иркутскэнергосбыт» уже до 1 января 2026 года. Бумажные платежные документы будут доставлены абонентам в начале января.

Напомним, в Ангарске был введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.