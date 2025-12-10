Новости

Финразведка получит доступ к операциям по картам Мир

Госдума одобрила закон, который подключает НСПК к национальной системе противодействия отмыванию доходов, полученных не законным путем. Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным по операциям карт «Мир» и платежам через СБП.

Сейчас служба запрашивает эту информацию у банков, но те давно просили упростить процедуру, поскольку ручные ответы на многочисленные запросы создавали высокую нагрузку на операторов.

С 1 сентября 2026 года часть запросов пойдет напрямую оператору НСПК. Это снижает операционные издержки банков и ускоряет анализ подозрительных транзакций. Регуляторы рассчитывают, что доступ к агрегированным данным позволит быстрее выявлять схемы обналичивания и дробления платежей, что важно на фоне роста безналичных операций и расширения экосистем СБП.

«Для рынка это скорее техническая настройка, чем ограничение для клиентов. Комиссии и доступность операций не изменятся. Бизнес увидит более прозрачные требования финразведки, а банки уменьшение нагрузки. В среднесрочном плане эффект скорее будет нейтральный, но усиление контроля может стать еще одним фактором ускорения цифровизации и стандартизации процессов в финсекторе, что поддержит его устойчивость в 2026 году», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.


