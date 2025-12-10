В Ангарске снят режим ЧС

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров официально объявил о снятии режима чрезвычайной ситуации, который действовал в городе с 8 декабря. Решение принято в связи с тем, что энергетикам удалось полностью восстановить нормативные параметры теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-9.

Сергей Петров выразил благодарность коллективу «Байкальской энергетической компании» за профессиональный и ответственный подход к работе.

«Специалисты Байкальской энергетической компании выполнили работу четко в срок», – сказал глава города.

В настоящее время температура в жилых домах и социальных учреждениях в основном вернулась к норме. Остающиеся точечные проблемы устраняются специалистами комитета ЖКХ и управляющих компаний.