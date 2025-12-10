Смертельно опасные горки обнаружили в Иркутске

В Иркутске выявляют и ликвидируют стихийные горки. Как правило, они образуются в результате катания детей с природных склонов.

«Такие горки представляют угрозу для детей и взрослых. Катание с них может привести к тяжелым травмам, а порой и к гибели. При выявлении несанкционированных спусков засыпаем их в течение 1-2 дней», – пояснили в мэрии.

С начала декабря в Октябрьском округе выполнили засыпку песчано-гравийной смесью трех таких объектов: на Онежской, 129, Байкальской, 244а и возле школы № 32. На территории Свердловского округа ликвидировали пять скатов: на бульваре Рябикова, 20а/2, в микрорайоне Университетский, 64, 65, 106 и на улице Фаворского; в Ленинском – один в поселке Вересовка.