Кобзев прокомментировал принятие закона об охране и рубках леса на Байкале

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла поправки к законопроекту об охране озера Байкал. В соответствии с ними на природоохранной территории разрешили санитарные сплошные рубки леса. Эти и иные изменения прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также другие эксперты.

«Что это означает для озера Байкал и для жителей Иркутской области? В первую очередь, поправки направлены на то, чтобы обеспечить строительство и реконструкцию селезащитных сооружений в Слюдянском районе, где в зоне риска восемь населенных пунктов. На потенциально опасных участках проживает более 3 тысяч человек. Кроме того, там же находятся карты-накопители с опасными отходами БЦБК», – отметил Кобзев.

Он также добавил, что закон позволит проводить строительство, реконструкцию и эксплуатацию автомобильных дорог, в том числе трассу Р-258 «Байкал» – единственную транспортную артерию, связывающей запад и восток нашей страны, обеспечивать защиту населенных пунктов от перехода лесных пожаров.

«Это сбалансированное решение. Оно жестко защищает уникальную экосистему Байкала от масштабных рубок, но оставляет инструменты для поддержания здоровья леса и решения социальных вопросов местных жителей под строгим контролем государства и науки», – отметил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Все решения, связанные с жизнедеятельностью рядом с озером Байкал, будут проходить обсуждения специальной комиссии. Потребуется положительное заключение Российской академии наук.