Строительная компания в Иркутске может быть причастна к серии афер

В Иркутске проводят проверку по уголовной статье «Мошенничество». К серии афер может быть причастна одна из строительных компаний.

«Жители города Иркутска обратились по вопросу совершения руководством ООО "Стройинновации" мошеннических действий. В 2023-2025 годах заявители в числе других граждан заключили с организацией договоры на возведение частных домов, оплатив услуги, в том числе за счет средств ипотечного кредитования. Однако застройщиком в установленные соглашениями сроки обязательства не исполнены, строительные работы прекращены», – рассказали в СК РФ.

По данным потерпевших, многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

Специалисты СУ СК России по Иркутской области направили материалы проверки в органы внутренних дел. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о доводах, изложенных в обращении, а также о принятом в органах внутренних дел процессуальном решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.