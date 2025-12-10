Свыше 20 катков залили в Иркутске

В Иркутске в каждом районе появились катки. Прийти на них могут все желающие.
В настоящее время горожанам доступно 20 площадок, расположенных по следующим адресам:
- мкр-н Топкинский, 10;
- ул. 5-й Армии, 69;
- мкр-н Зеленый, 30;
- ул. Байкальская, 190;
- ул. Байкальская, 312;
- ул. Пискунова, 102;
- бул. Постышева, 20;
- ул. Советская, 176;
- ул. Сибирских Партизан, 9;
- ул. Украинская, 3;
- ул. Центральная, 15;
- мкр-н Березовый, 105;
- ул. Тельмана, 53;
- ул. Баумана, 176;
- ул. Куликовская, 9;
- мкр-н Университетский, 87;
- мкр-н Первомайский, 76;
- мкр-н Юбилейный, 8;
- 4-я Железнодорожная, 44;
- ул. Жуковского, 21.
Еще три катка на пер. МОПРа, 6, в мкр-не Университетский, 95, на бул. Рябикова, 21а находятся на стадии заливки.
Все катки можно найти на специализированной интерактивной карте, созданной для удобства горожан.