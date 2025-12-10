Новости

Свыше 20 катков залили в Иркутске

В Иркутске в каждом районе появились катки. Прийти на них могут все желающие.

В настоящее время горожанам доступно 20 площадок, расположенных по следующим адресам:

  • мкр-н Топкинский, 10;
  • ул. 5-й Армии, 69;
  • мкр-н Зеленый, 30;
  • ул. Байкальская, 190;
  • ул. Байкальская, 312;
  • ул. Пискунова, 102;
  • бул. Постышева, 20;
  • ул. Советская, 176;
  • ул. Сибирских Партизан, 9;
  • ул. Украинская, 3;
  • ул. Центральная, 15;
  • мкр-н Березовый, 105;
  • ул. Тельмана, 53;
  • ул. Баумана, 176;
  • ул. Куликовская, 9;
  • мкр-н Университетский, 87;
  • мкр-н Первомайский, 76;
  • мкр-н Юбилейный, 8;
  • 4-я Железнодорожная, 44;
  • ул. Жуковского, 21.

Еще три катка на пер. МОПРа, 6, в мкр-не Университетский, 95, на бул. Рябикова, 21а находятся на стадии заливки.

Все катки можно найти на специализированной интерактивной карте, созданной для удобства горожан.


