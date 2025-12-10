Свыше 20 катков залили в Иркутске

В Иркутске в каждом районе появились катки. Прийти на них могут все желающие.

В настоящее время горожанам доступно 20 площадок, расположенных по следующим адресам:

мкр-н Топкинский, 10;

ул. 5-й Армии, 69;

мкр-н Зеленый, 30;

ул. Байкальская, 190;

ул. Байкальская, 312;

ул. Пискунова, 102;

бул. Постышева, 20;

ул. Советская, 176;

ул. Сибирских Партизан, 9;

ул. Украинская, 3;

ул. Центральная, 15;

мкр-н Березовый, 105;

ул. Тельмана, 53;

ул. Баумана, 176;

ул. Куликовская, 9;

мкр-н Университетский, 87;

мкр-н Первомайский, 76;

мкр-н Юбилейный, 8;

4-я Железнодорожная, 44;

ул. Жуковского, 21.

Еще три катка на пер. МОПРа, 6, в мкр-не Университетский, 95, на бул. Рябикова, 21а находятся на стадии заливки.

Все катки можно найти на специализированной интерактивной карте, созданной для удобства горожан.