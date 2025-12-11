Новости

Лизинговый рынок России сократился почти вдвое за три квартала 2025 года
Задорнов предупредил о «чеховском ружье» для экономики России в 2026 году
Российские власти запретят неконтролируемый вывоз рублей и золота в 2026 году
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 декабря: 10 514,0400 руб/1 г золота и 146,8400/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 514,0400 руб.
  • 1 грамм серебра - 146,8400 руб.
  • 1 грамм платины - 4 132,4800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 691,6799 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 171,3798 р. (1,66%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6900 р. (1,87%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,8899 р. (1,42%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,9000 р. (1,01%).

