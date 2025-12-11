Новости

Экспертное сообщество «ВС Партнер»
Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»
Один в поле не воин: когда не обойтись без целой команды экспертов
Все материалы сюжета

Рост спроса на новостройки из-за изменений в ипотеке спровоцировал максимальный месячный скачок цен с начала года

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в ноябре показала самый значительный месячный рост с начала 2025 года. Как пишет газета «Известия», это связано с ожидаемыми изменениями условий семейной ипотеки, которые вступят в силу 1 февраля 2026 года.

«Объявленные изменения семейной ипотеки с 1 февраля будущего года привели к новой волне спроса на квартиры в новостройках. Многие переживают, что к концу года банки могут существенно снизить одобряемость кредитов», – пояснил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.

По его словам, в части мегаполисов месячный рост превысил 2%.

Лидерами по росту цен в ноябре стали Краснодар и Ростов-на-Дону (2,6%), Красноярск и Самара (2,5%), а также Волгоград (2,1%). Эксперты отмечают, что аналогичный всплеск спроса наблюдался в июле 2024 года на фоне завершения массовой льготной ипотечной программы.

Напомним, что с 1 февраля 2026 года в России меняются правила предоставления льготной семейной ипотеки. Будет введен принцип «одна семейная ипотека на одну семью», что означает совместное оформление кредита супругами вместо возможности каждому из них получить отдельный льготный заем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Лизинговый рынок России сократился почти вдвое за три квартала 2025 года
Задорнов предупредил о «чеховском ружье» для экономики России в 2026 году
Российские власти запретят неконтролируемый вывоз рублей и золота в 2026 году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес