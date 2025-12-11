Трамп обсудил Украину с Европой в жестких выражениях: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп обсудил Украину с Европой в резких выражениях, озвучен средний размер социальной пенсии в 2026 году, в Сибири к лету запустят один из крупнейших ЦОД, а в Иркутской области строительную компанию уличили в серии афер. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Обсуждение Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел жесткий разговор с лидерами Великобритании, Германии и Франции относительно урегулирования конфликта на Украине. «Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. И посмотрим, что будет. Ждем ответов прежде, чем мы сможем продвинуться вперед», – отметил он, пояснив, что дальнейшие шаги зависят, в том числе, от реакции европейских лидеров.

Средняя пенсия

Назван средний размер социальной пенсии в России, которую будут платить в 2026 году. Он составит 16,6 тысячи рублей. Социальную пенсию в РФ проиндексируют на 6,8% с 1 апреля. Такие выплаты перечисляют нетрудоспособным россиянам по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.

ЦОД в Сибири

Один из крупнейших в СФО центров обработки данных «Сибирь» частично запустят в Новосибирской области в марте 2026 года. Полный запуск запланирован на июль. Общий объем инвестиций равен 1,8 млрд рублей. Инвестор прогнозирует, что указанный объем будет увеличен. В организации предусмотрено порядка 2 тыс. мест для IT-оборудования.

Аферы с домами

В Иркутске проводят проверку по уголовной статье «Мошенничество». К серии афер может быть причастна одна из строительных компаний. Речь про ООО «Стройинновации». По данным СК РФ, в 2023-2025 годах потерпевшие граждане заключили с организацией договоры на возведение частных домов, оплатив услуги, в том числе за счет средств ипотечного кредитования. Однако застройщиком в установленные соглашениями сроки обязательства не исполнены, строительные работы прекращены. Проверка находится на контроле в центральном аппарате СК.

Подтопление улиц

В соцсетях стали распространяться кадры с текущей по улицам Иркутска водой. Прорыв случился на улице Трилиссера. «Специалисты установили, что в данном случае выход воды не связан с тепловыми сетями. Собственник сетей прибыл на место для устранения», – отмечает оператор тепловых сетей.