Трамп призвал Зеленского быть реалистом и оценить ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского трезво оценивать текущую ситуацию в Украине и выразил сомнения в состоянии демократии из-за отсутствия выборов в стране. По его мнению, длительное пребывание Зеленского у власти вызывает вопросы, а отсутствие выборов негативно влияет на ситуацию и приводит к потерям среди населения, передаёт РБК.

«Зеленский должен быть реалистом», — заявил Трамп, добавив, что коррупция на Украине широко распространена, и около 82% украинцев требуют урегулирования конфликта.

Ранее, 9 декабря, президент Украины сообщил о готовности провести выборы в условиях военного положения, подчеркнув необходимость решения двух ключевых вопросов: обеспечения безопасности проведения выборов и создания законодательной базы, гарантирующей их легитимность.

При выполнении этих условий Украина сможет организовать выборы в течение 60–90 дней.