Новости

Экспертное сообщество «ВС Партнер»
«Государство сегодня крайне нетерпимо к налоговым недоимкам»,– адвокаты Станислав Орловский и Андрей Степанов
Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»
Все материалы сюжета

Общий объем кредитов россиян в октябре вырос на рекордные 335 млрд рублей

В октябре 2025 года совокупный кредитный портфель населения России увеличился на рекордные за год 335 млрд рублей, достигнув 38,3 трлн. Такой рост произошел на фоне высокой ключевой ставки ЦБ, которая была снижена лишь в конце месяца с 17% до 16,5%. Об этом пишет газета «Известия».

Эксперты связывают всплеск с реализацией отложенного спроса и ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики. «Спрос подтолкнуло даже небольшое снижение банковских ставок и ожидания перехода к более мягкой денежно-кредитной политике», – пояснил управляющий фондом Денис Астафьев.

Из 335 млрд рублей прироста 289 млрд пришлось на обеспеченные ипотечные кредиты. Активизация в этом сегменте объясняется ожиданием ужесточения условий семейной ипотеки с февраля 2026 года. Объем автокредитования в октябре вырос на 93 млрд рублей.

Ранее стало известно, что за ноябрь Сбербанк предоставил гражданам порядка 360 млрд рублей ипотечных кредитов, при этом кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке продемонстрировали значительный прирост в размере 11%. Новостройки заняли доминирующую долю в общем объеме выданных займов, составив больше 70% от общего числа, что стало наивысшим показателем с мая 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Российские селлеры требуют защитить рынок от недобросовестных иностранных конкурентов
Глава РСПП требует защитить добросовестных покупателей от ошибок власти и мошенников
Лизинговый рынок России сократился почти вдвое за три квартала 2025 года
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес