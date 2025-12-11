Общий объем кредитов россиян в октябре вырос на рекордные 335 млрд рублей

В октябре 2025 года совокупный кредитный портфель населения России увеличился на рекордные за год 335 млрд рублей, достигнув 38,3 трлн. Такой рост произошел на фоне высокой ключевой ставки ЦБ, которая была снижена лишь в конце месяца с 17% до 16,5%. Об этом пишет газета «Известия».

Эксперты связывают всплеск с реализацией отложенного спроса и ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики. «Спрос подтолкнуло даже небольшое снижение банковских ставок и ожидания перехода к более мягкой денежно-кредитной политике», – пояснил управляющий фондом Денис Астафьев.

Из 335 млрд рублей прироста 289 млрд пришлось на обеспеченные ипотечные кредиты. Активизация в этом сегменте объясняется ожиданием ужесточения условий семейной ипотеки с февраля 2026 года. Объем автокредитования в октябре вырос на 93 млрд рублей.

Ранее стало известно, что за ноябрь Сбербанк предоставил гражданам порядка 360 млрд рублей ипотечных кредитов, при этом кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке продемонстрировали значительный прирост в размере 11%. Новостройки заняли доминирующую долю в общем объеме выданных займов, составив больше 70% от общего числа, что стало наивысшим показателем с мая 2025 года.