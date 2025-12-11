Новости

Экспертное сообщество «ВС Партнер»
Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»
Один в поле не воин: когда не обойтись без целой команды экспертов
Все материалы сюжета

Улицу Трилиссера в Иркутске затопило кипятком

В соцсетях стали распространяться кадры, записанные на улице Трилиссера в Иркутске. На них видно, как дорогу затопило кипятком. Аварию местные жители заметили сегодня утром.

«11 декабря Оператору тепловых сетей поступило сообщение о том, что на улице Трилиссера обнаружен выход воды на поверхность. По этому адресу была направлена дежурная бригада Участка тепловых сетей для проверки информации. Специалисты установили, что в данном случае выход воды не связан с тепловыми сетями», – прокомментировал оператор тепловых сетей.

В настоящее время собственник сетей прибыл на место для устранения аварии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глава РСПП требует защитить добросовестных покупателей от ошибок власти и мошенников
Лизинговый рынок России сократился почти вдвое за три квартала 2025 года
Задорнов предупредил о «чеховском ружье» для экономики России в 2026 году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес