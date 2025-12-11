Улицу Трилиссера в Иркутске затопило кипятком

В соцсетях стали распространяться кадры, записанные на улице Трилиссера в Иркутске. На них видно, как дорогу затопило кипятком. Аварию местные жители заметили сегодня утром.

«11 декабря Оператору тепловых сетей поступило сообщение о том, что на улице Трилиссера обнаружен выход воды на поверхность. По этому адресу была направлена дежурная бригада Участка тепловых сетей для проверки информации. Специалисты установили, что в данном случае выход воды не связан с тепловыми сетями», – прокомментировал оператор тепловых сетей.

В настоящее время собственник сетей прибыл на место для устранения аварии.