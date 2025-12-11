Цены стабилизировались, что будет с ключевой ставкой?

Исключив сезонные факторы, рост потребительских цен в России впервые опустился ниже целевого показателя Центрального банка и достиг отметки в 3%, сообщает газета "Ведомости".

Согласно данным Росстата, в ноябре инфляция замедлилась до 6,64% годовых после 7,71% в октябре и 7,98% в сентябре. Темпы роста цен в месячном исчислении составили 0,42%, тогда как в предыдущем месяце было зафиксировано повышение на 0,5%. Таким образом, хотя темпы остались выше сентябрьского значения (0,34%), общая динамика свидетельствует о продолжающемся снижении инфляционного давления.

Что касается продуктов питания, то за прошедший месяц их стоимость увеличилась лишь на 0,69%, что значительно меньше предыдущего периода, когда продукты дорожали на 1,05%. За год цена продовольствия повысилась на 7,51%, тогда как ранее эта цифра составляла 9,25%. Среди овощей и фруктов наибольший рост показали огурцы (+26,1%) и сладкий перец (+13,1%). Однако наблюдалось падение стоимости некоторых позиций: апельсины стали доступнее на 5,3%, сахар потерял в цене 1,8%, а оливковое масло стало дешевле на 1,7%.

Рост общей инфляции оказывает прямое влияние на решения Совета директоров Центробанка относительно размера ключевой ставки. Следующая встреча регулятора запланирована на 19 декабря текущего года, а первая сессия следующего года состоится 13 февраля 2026-го.

Эксперты ожидают дальнейшего уменьшения процентных ставок. Так, представители ВТБ предполагают, что средний уровень ключевой ставки в следующем году установится на отметке около 15%, существенно снизившись по сравнению с пиковым значением в 21% в 2025-м. Заместитель главы ВТБ Дмитрий Пьянов подчеркнул чувствительность розничного бизнеса банка к изменению монетарной политики государства.

Однако эксперты предупреждают о возможных рисках в первой половине 2026 года, связанных с увеличением налоговой нагрузки и ростом тарифов ЖКХ. Эти факторы могут привести к ускорению инфляции в ближайшие месяцы.

Первый зампред ВТБ выразил сомнения по поводу повышения прогноза средней ключевой ставки ЦБ с 12-13% до 13-15%. Он считает, что регулятор должен объяснить, что это связано с длительным эффектом повышения НДС и тарифов ЖКУ, чтобы избежать дезориентации экономических субъектов.