Глава РСПП требует защитить добросовестных покупателей от ошибок власти и мошенников

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил с инициативой ввести процедуру защиты добросовестных покупателей. Он подчеркнул, что такие покупатели не должны нести ответственность за ошибки органов власти или за мошеннические действия продавцов, передаёт газета "Ведомости".

Шохин отметил, что дела, связанные с оспариванием сделок приватизации, где имущество приобреталось добросовестно, часто пересекаются с делами по так называемой «схеме Долиной». Этот случай, по его словам, расширяет понимание понятия добросовестного приобретателя и подчеркивает необходимость четко определить его права, чтобы избежать несправедливой ответственности.

«Уже есть множество примеров, когда добросовестные покупатели теряют и деньги, и имущество, не подозревая о возможных коррупционных схемах, связанных с продавцом», — отметил Шохин.

«Эффект Долиной» получил название по громкому делу народной артистки России Ларисы Долиной, которая в 2024 году продала квартиру под давлением мошенников, а затем через суд признала сделку недействительной. Несмотря на решение суда вернуть квартиру, деньги она так и не получила. Верховный суд рассмотрит это дело 16 декабря.

Шохин также подчеркнул, что добросовестный покупатель бизнеса не всегда может получить полную информацию о прошлых нарушениях, связанных с продавцом, и не должен нести ответственность за недоработки правоохранительных органов.

В настоящий момент бизнес ведёт диалог с правительством по внесению поправок в закон о приватизации, направленных на защиту прав добросовестных приобретателей. В конце октября деловые объединения направили соответствующие предложения в Минфин, а замминистра финансов Алексей Моисеев инициировал сбор предложений по поручению президента.

РСПП предлагает дополнить закон нормой, которая станет «точкой отсчёта» для 10-летнего срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации. Предлагается считать срок с момента государственной регистрации перехода права собственности или внесения данных в госреестры.