Российские власти официально закрыли дискуссию вокруг ограничения импорта и производства пальмового масла. Ранее Госдума выступила с инициативой увеличить ввозные пошлины и рассмотреть введение акциза на этот продукт, передаёт газета "Ведомости".

По официальным источникам, существующая законодательная база обеспечивает безопасность всей продукции с использованием пальмового масла, предназначенной для потребления взрослыми и детьми. Об этом заявлено в официальном ответе правительства на постановление депутатов, подготовленное в октябре прошлого года. Источник, близкий к Государственной Думе, и представитель кабинета министров подтвердили подлинность документа изданию «Ведомости».

Официальный ответ основан на выводах отчета Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания ESPGHAN (2019). Согласно этому документу, научных доказательств вреда пальмового масла для детского организма не существует. Всемирная организация здравоохранения также подтвердила отсутствие конкретных рисков от употребления пальмового масла по сравнению с другими видами растительного сырья и животных жиров.

Депутаты Госдумы ранее призывали правительство разработать четкую политику по контролю над импортом, производством и маркировкой продукции с содержанием пальмового масла. Парламентарии поднимали вопрос о возможном увеличении таможенных пошлин и введении акцизов на пальмовые жиры. Предлагалась идея введения жестких санкций за обман покупателей и введение в заблуждение относительно состава продуктов.

Несмотря на предыдущие инициативы депутатов, новый ГОСТ 31647-2025, вступивший в силу с 1 января 2026 года, устанавливает строгие правила обращения с пальмовым маслом. Санитарно-эпидемиологические нормы запрещают применение пальмового масла в детских учреждениях общественного питания. Продукция с растительными заменителями молочных жиров, включая молочные изделия и мороженое, должна содержать исключительно натуральный молочный жир.

Правительство напоминает, что производители и продавцы несут юридическую ответственность за нарушения стандартов качества. Нарушение технического регламента влечет штрафные санкции, а уголовная ответственность предусмотрена за изготовление и продажу опасных продуктов питания. Министерство сельского хозяйства уже разработало дополнительные меры по усилению надзора за соблюдением санитарных норм производителями продуктов питания.

С 2025 года введена обязательная дополнительная очистка пальмового масла на заводах, производящих пищевые продукты. Регламентированы условия транспортировки масла специальным транспортом, изготовленным из нержавеющей стали и материалов, допущенных для перевозки пищи.

Таким образом, российское правительство отвергло предложение о дополнительном налогообложении пальмового масла, сочтя существующие механизмы достаточными для защиты населения.