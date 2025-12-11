Новости

Экспертное сообщество «ВС Партнер»
«Государство сегодня крайне нетерпимо к налоговым недоимкам»,– адвокаты Станислав Орловский и Андрей Степанов
Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»
Все материалы сюжета

Очередной гидроагрегат Братской ГЭС обновлен по программе «Новая энергия»

Модернизация одного из ключевых элементов Братской гидроэлектростанции, гидроагрегата №2, подняла его КПД до 96,5%. Работы по модернизации гидроагрегата проводились в рамках программы «Новая Энергия», которую запустил в 2006 году основатель компании Эн+ Олег Дерипаска. Именно он заложил в основу бизнес-процессов холдинга системную работу по модернизации и повышению эффективности производственных объектов.

Во время ремонта специалисты заменили рабочее колесо, восстановили вал турбины, обновили узлы и системы агрегата. Кроме того, на гидроагрегате №2 смонтирована современная ультразвуковая система измерения расхода воды, позволяющая точнее регулировать работу оборудования и повышать его эффективность.

Это уже 17-й по счёту обновленный гидроагрегат Братской ГЭС. До конца 2026 года на станции планируют заменить последнее из не прошедших модернизацию рабочих колес.

Директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов подчеркнул, что проект стал примером эффективного внедрения современных технологий: «Такие ремонты делают станции надёжнее и повышают их вклад в энергетическую безопасность Сибири».

Программа «Новая энергия» предусматривает обновление оборудования на четырёх крупнейших ГЭС Эн+: Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. Общий объём инвестиций составляет около 21 млрд рублей.

Только в 2024 году модернизированные объекты позволили дополнительно выработать порядка 2,5 млрд кВт*ч «зелёной» электроэнергии – это сопоставимо с эффектом ввода новой гидроэлектростанции средней мощности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Российские селлеры требуют защитить рынок от недобросовестных иностранных конкурентов
Глава РСПП требует защитить добросовестных покупателей от ошибок власти и мошенников
Лизинговый рынок России сократился почти вдвое за три квартала 2025 года
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес