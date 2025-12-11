Гостиничный комплекс и 250 тысяч «квадратов» жилья построят в Иркутском районе

ДОМ.РФ в декабре проведет торги в отношении участков в Иркутском районе общей площадью около 178,3 га под комплексное развитие территорий. На них планируется строительство более 247 тыс. квадратных метров жилья с сопутствующей инфраструктурой, гостиничного комплекса или базы отдыха.

В частности, в СНТ «Байкальский берег» появится не менее 112,3 тыс. «квадратов» малоэтажного жилья с благоустройством и озеленением территории, обустройством спортивных и детских площадок, размещением инфраструктурных объектов. В деревне Новолисиха планируется создать не менее 51 тыс. квадратных метров индивидуальных и/или блокированных, а также малоэтажных многоквартирных жилых домов. 21,3 тыс. «квадратов» застроят в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха и Бурдаковка.

3,29 га под строительство гостиничного комплекса или базы отдыха на берегу залива Королок продают в деревне Бурдуковка. Поблизости размещены индивидуальные жилые дома, детский лагерь.

Прием заявок на участие аукционах под проекты КРТ завершится 15 декабря. Торги по территориям состоятся уже в этом месяце.