В Госдуме хотят отменить ежегодное декларирование доходов госслужащих

В Государственную Думу направлен комплекс законопроектов, направленных на совершенствование механизмов борьбы с коррупцией. Авторами выступают пятнадцать депутатов разных партий, среди которых председатель Комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и глава соответствующего комитета Совета Федерации Владимир Булавин, сообщает газета "Ведомости".

Документы предлагают упразднить обязанность ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе для ряда категорий должностных лиц, включая сенаторов, депутатов, сотрудников правительства, судей и муниципальных работников. Взамен предлагается внедрить новую схему отчетности: чиновники обязаны представлять декларации лишь при заключении крупных сделок стоимостью больше совокупного дохода семьи за последние три года. При этом срок представления декларации переносится с привычной даты 1 апреля на конец налогового периода – 30 апреля.

Авторы законопроекта подчеркнули важность цифрового мониторинга финансовых операций чиновников. Глава профильного комитета Василий Пискарев пояснил, что система предусматривает автоматический анализ финансовой активности в онлайн-режиме. Особое внимание уделяется сделкам по покупке недвижимости, автомобилей, акций и иных активов, которые представляют повышенный риск злоупотреблений. Именно при приобретении дорогостоящего имущества чиновник обязан предоставить подробную декларацию.

Еще одно нововведение – необходимость декларирования при назначении на государственные должности, причем независимо от смены места работы внутри ведомства. Это позволит своевременно выявлять возможные конфликты интересов и финансовые аномалии.

Главной целью реформы является переход от устаревшей процедуры обязательного ежегодного декларирования к постоянному мониторингу финансового состояния чиновников. Автоматизированная проверка сделает процесс проверки прозрачнее и быстрее, позволяя выявить подозрительные сделки сразу же, а не дожидаясь окончания календарного года.