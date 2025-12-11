Новости

Большинство россиян назвали дорогие мобильные тарифы начиная с 700 рублей в месяц

Опрос более тысячи пользователей мобильной связи показал, что половина россиян воспринимают услуги сотовых операторов как «дорогие», если абонентская плата превышает 700 рублей в месяц. Такие выводы были сделаны специалистами «Бюро цифровых проектов» совместно с исследовательской группой RoRe Group, проанализировавшими мнение 1200 участников исследования в возрастной категории от 14 до 70 лет, сообщает газета "Ведомости".

<p>Фото https://pixabay.com/</p>

Большинство абонентов признают тариф комфортным, если он обходится менее 300 рублей в месяц. Средний диапазон расценивается как приемлемый (около 400–500 рублей).

При этом каждый третий респондент пользуется услугами двух мобильных операторов одновременно. Наиболее популярным оператором считается МТС, за которым следуют «Билайн», известный высоким уровнем обслуживания, «Мегафон», выделяющийся быстрым интернетом, Yota, привлекающая выгодным ценообразованием, и «Т-Мобайл», отличающийся стабильностью сети и дополнительными сервисами.

Интересно отметить, что несмотря на недовольство высокими ценами, около 10% россиян сменили своего оператора за последний год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
