Адвоката Иркутской областной коллегии признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней

Приговор вынесли адвокату Иркутской областной коллегии адвокатов. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней.

Как пояснили в СУ СК России по региону, в марте 2007 года в поселке Балаганск Иркутской области было совершено изнасилование и убийство 15-летней девочки. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако в начале 2020 года удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель Балаганска, который на момент задержания являлся адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.

«В ходе следствия удалось собрать доказательства причастности фигуранта к совершению ряда преступлений сексуального характера, которые были совершены им на территории поселка Балаганск в 2007 году и в период с 2018 по 2020 годы», – пояснили в ведомстве.

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений и приговорил к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.