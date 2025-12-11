Новости

Экспертное сообщество «ВС Партнер»
«Государство сегодня крайне нетерпимо к налоговым недоимкам»,– адвокаты Станислав Орловский и Андрей Степанов
Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»
Все материалы сюжета

Телефонные мошенники заставили иркутянина поджечь трансформаторную подстанцию

Трансформаторную подстанцию подожгли в микрорайоне Юбилейный Иркутска. В результате происшествия оказались обесточены 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. Задержан подозреваемый в совершении преступления.

«Спустя несколько часов подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Выяснилось, что 22-летний местный житель совершил поджог по указанию телефонных мошенников. Свои противоправные действия молодой человек снимал на видео», – пояснили в МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», подозреваемому грозит до 20 лет колонии. Мужчину заключили под стражу, расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Российские селлеры требуют защитить рынок от недобросовестных иностранных конкурентов
Глава РСПП требует защитить добросовестных покупателей от ошибок власти и мошенников
Лизинговый рынок России сократился почти вдвое за три квартала 2025 года
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес