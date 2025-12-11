Телефонные мошенники заставили иркутянина поджечь трансформаторную подстанцию

Трансформаторную подстанцию подожгли в микрорайоне Юбилейный Иркутска. В результате происшествия оказались обесточены 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. Задержан подозреваемый в совершении преступления.

«Спустя несколько часов подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Выяснилось, что 22-летний местный житель совершил поджог по указанию телефонных мошенников. Свои противоправные действия молодой человек снимал на видео», – пояснили в МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», подозреваемому грозит до 20 лет колонии. Мужчину заключили под стражу, расследование продолжается.