Родина приглашает всех на торжественное открытие ледового катка!

13 декабря состоится долгожданное открытие ледового катка в отеле RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*. Гостей ждут незабываемые впечатления и приятная праздничная атмосфера.

Программа мероприятия включает:

- Фуршет с уникальными зимними блюдами от кофейни Trois Champignons,
- Красочное ледовое шоу,
- Мастер-классы от опытных фигуристов,
- Волшебную фотозону для ярких снимков.

Особое настроение создадут интерьеры и уютная обстановка элитного отеля RODINA.

«Мы приглашаем всех желающих насладиться зимней атмосферой вместе с друзьями и близкими. Приходите с хорошим настроением и обязательно возьмите коньки!», – сообщили организаторы.

Когда: 13 декабря, начало в 16:00.
Адрес: Иркутск, ул. Николая Гаврилова, д. 2.
Цена билета: 2 000 рублей.
Забронируйте билет заранее по телефону: +7 (3952) 791-791.

