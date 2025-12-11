Ученица 9 класса школы №2 города Шелехова Ксения Широкова рассказала о том, почему школьники выбирают олимпиаду «13 элемент. Alхимия будущего».

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Почему решили принять участие в Олимпиаде?

– Заинтересовалась из-за дополнительных баллов. Участвовать было непросто, так как она охватывает большую область знаний. Но благодаря хорошей подготовке, решать задачи олимпиады было достаточно легко.

Были ли переживания перед участием?

– Было волнительно, но не сильно, потому что готовилась и знала материал. Мною были выбраны физика и химия.

Как часто участвуете в олимпиадах?

– Стараюсь ежегодно принимать участие в подобных проектах для того, чтобы пополнять портфолио.

Есть ли секреты успешной подготовки?

– Нужно обязательно отдыхать! Без перерывов не будет результата, но и не лениться! Лень – губитель прогресса.

Собираетесь участвовать в этом году?

– Конечно! Ведь это не просто соревнование – это возможность проверить свои знания и способности, а еще вдохновиться достижениями других ребят.

Чем увлекаетесь кроме учебы и подготовки к Олимпиаде?

– Изучаю языки, а еще уже более 10 лет являюсь художественной и воздушной гимнасткой.

Что пожелаете другим ребятам?

– Ничего не бояться, идти к своей цели несмотря ни на что, ведь только так можно добиться успеха!

Всероссийскую Олимпиаду «13–й элемент» РУСАЛ проводит совместно с вузами-партнерами проводят конкурс среди школьников 8-11 классов и студентов 1-2 курсов колледжей, техникумов и училищ. Финал проекта состоится 13 марта 2026 года.