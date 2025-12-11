В Иркутской области бизнесу предлагают восстанавливать исторические здания на льготных условиях

В Иркутской области началась реализация масштабной программы восстановления объектов культурного наследия. Уже 30 исторических зданий внесены в федеральный реестр на портале «Наследие.Дом.РФ». Платформа была запущена Минкультуры России совместно с корпорацией ДОМ.РФ в рамках общероссийской программы сохранения историко-культурного наследия.

В своем ежегодном послании губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обозначил приоритетную цель привести в порядок минимум 30 значимых объектов культурного наследия региона.

Портал «Наследие.Дом.РФ» позволит предпринимателям приобрести объекты недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии, на выгодных условиях. После покупки инвесторы смогут воспользоваться специальной кредитной программой с льготной ставкой 9% годовых. Инвестор обязан отреставрировать здание и организовать там культурные учреждения — музеи, галереи, отели, кафе или творческие пространства.

– Для Иркутской области, богатой исторической застройкой, эта программа — стратегический шанс. Мы видим в ней тройной эффект: спасение архитектурного наследия, создание новых культурных и туристических объектов, а также привлечение частных инвестиций. Для предпринимателя это возможность вложиться в долгосрочный, статусный актив, получив при этом серьезную поддержку. Это партнерство, где выигрывают и история, и экономика, и жители региона, – отметил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Андрей Южаков.

Инвестору предстоит выбрать объект на сайте, разработать проект реставрации и направить заявку на участие в аукционе. Реставрация должна проводиться профессиональными организациями, имеющими соответствующий допуск.

В Иркутской области оператором по привлечению частных инвестиций на восстановление объектов культурного наследия является Корпорация развития региона во взаимодействии со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области и агентством по развитию памятников. Через них определяются кредитные организации, которые предоставляют целевое финансирование на реставрацию.