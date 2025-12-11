26% иркутян при увольнении помогают работодателю найти себе замену

Каждый четвертый житель Иркутска (26%), имеющий опыт увольнения с работы, принимал участие в поиске своего преемника. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob по итогам проведенного опроса.

21% респондентов заявили, что искали замену по собственной инициативе, а 5% – по прямой просьбе работодателя. При этом найденными кандидатами с одинаковой частотой оказывались как сотрудники со стороны, так и внутренние работники компании.

Чем выше был доход увольняющегося, тем активнее он участвовал в процессе поиска преемника. Среди горожан с доходом от 150 тыс. рублей в месяц по собственной инициативе замену искали 31%, а по просьбе работодателя – 7%.