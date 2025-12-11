Новости

Экспертное сообщество «ВС Партнер»
«Государство сегодня крайне нетерпимо к налоговым недоимкам»,– адвокаты Станислав Орловский и Андрей Степанов
Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»
Все материалы сюжета

АвтоВАЗ обвиняет китайских коллег в беспрецедентном демпинге

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов обратился к представителям прессы с резким заявлением о стратегии китайских автопроизводителей на российском рынке. В интервью изданию «Ведомости» он высказался о чрезмерно низкой стоимости продукции, которую демонстрируют зарубежные бренды, называя происходящее настоящим демпингом.

Основные тезисы заявления главы АвтоВАЗа:

- Китайские бренды предоставляют значительные скидки, иногда достигающие отметки в миллион рублей.
- Тем не менее, автомобили бренда LADA остаются более доступными для покупателей.
- Санкционная политика оказывает серьезное влияние на российские предприятия, затрудняя кредитование и финансирование проектов.

Читайте также:

Квоты для самозанятых позволят смягчить падение численности таксистов и автопарка
10 декабря 2025
5 трендов в автостраховании: мошенники осваивают параллельный импорт и европротокол
9 декабря 2025

- Ключевая ставка Центрального банка России превышает китайский аналог почти в шесть раз, ставя отечественный автопром в невыгодное финансовое положение.

Кроме того, Максим Соколов указал на наличие активной поддержки китайского правительства местным производителям, стимулируя экспорт продукции.

Несмотря на сложную ситуацию, доля отечественной автомобильной продукции продолжает расти, увеличившись до 55% в 2025 году.

Аналитики отмечают  закрытие множества шоу-румов китайских брендов в первой четверти текущего года, число закрытых точек превысило аналогичные показатели прошлого года в три раза. Среди известных представителей рынка, испытывающих трудности адаптации к условиям российского рынка, выделяются марки Forthing, Oting, Kaiyi, SWM, Haima, Livan, Ora, VGV, JMC и MG.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (967)


Реклама на сайте

Прогнозы 2026
Российские аналитики ожидают шестикратное снижение ключевой ставки в 2026 году - прогноз
Задорнов предупредил о «чеховском ружье» для экономики России в 2026 году
Три сценария развития российской экономики в 2026 году — мнение эксперта
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес