АвтоВАЗ обвиняет китайских коллег в беспрецедентном демпинге

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов обратился к представителям прессы с резким заявлением о стратегии китайских автопроизводителей на российском рынке. В интервью изданию «Ведомости» он высказался о чрезмерно низкой стоимости продукции, которую демонстрируют зарубежные бренды, называя происходящее настоящим демпингом.

Основные тезисы заявления главы АвтоВАЗа:

- Китайские бренды предоставляют значительные скидки, иногда достигающие отметки в миллион рублей.

- Тем не менее, автомобили бренда LADA остаются более доступными для покупателей.

- Санкционная политика оказывает серьезное влияние на российские предприятия, затрудняя кредитование и финансирование проектов.

- Ключевая ставка Центрального банка России превышает китайский аналог почти в шесть раз, ставя отечественный автопром в невыгодное финансовое положение.

Кроме того, Максим Соколов указал на наличие активной поддержки китайского правительства местным производителям, стимулируя экспорт продукции.

Несмотря на сложную ситуацию, доля отечественной автомобильной продукции продолжает расти, увеличившись до 55% в 2025 году.

Аналитики отмечают закрытие множества шоу-румов китайских брендов в первой четверти текущего года, число закрытых точек превысило аналогичные показатели прошлого года в три раза. Среди известных представителей рынка, испытывающих трудности адаптации к условиям российского рынка, выделяются марки Forthing, Oting, Kaiyi, SWM, Haima, Livan, Ora, VGV, JMC и MG.