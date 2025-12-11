Более двух тысяч педагогов Иркутской области прошли обучение на платформе МТС Линк

Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования Иркутской области (ГАУ ИО ЦОПМКиМКО) с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк выстроил полный цикл онлайн-обучения для педагогов региона. Решение помогло провести обучение более двух тысяч сотрудников образовательных организаций Иркутской области и позволило подключаться к занятиям слушателям из отдаленных районов Приангарья, не выезжая на очные курсы.

Центр организует на платформе МТС Линк дистанционное обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для педагогов и руководителей образовательных организаций региона. Функционал платформы позволил сотрудникам Центра внедрить методику ведения курсов в цифровой среде, подготовить преподавателей к работе на платформе и сделать дистанционное повышение квалификации понятной и доступной практикой для педагогов и руководителей образовательных организаций всего региона.

«В дальнейшем мы планируем расширять онлайн-формат и проводить обучение для большего количества слушателей с помощью платформы», – отмечает специалист по учебно-методической работе учебного центра ГАУ ИО ЦОПМКиМКО Марина Загвоздина.

«МТС Линк помогает расширять возможности и совершенствовать мероприятия и учебные процессы уже нескольким образовательным организациям Иркутской области, в том числе вузам, музеям, библиотекам. Дистанционное обучение помогает преодолевать географические и финансовые барьеры. Это позволяет педагогам в любой точке региона иметь доступ к необходимому повышению квалификации, что напрямую улучшает качество школьного образования», – добавляет директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.