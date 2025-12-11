Новости

Ангарчанам пересчитают плату за отопление после аварии на ТЭЦ-9

Перерасчет платы за отопление проведут для жителей города Ангарска Иркутской области после аварии на ТЭЦ-9, после которой понизилась температура в батареях 1,5 тысячи домов.

Перерасчет платежей произойдет автоматически, и ангарчанам не потребуется предпринимать дополнительных действий. Измененную стоимость можно будет увидеть уже в декабрьских квитанциях, отмечает «Байкальская энергетическая компания». Печатные квитанции будут доставлены горожанам в начале января.

Электронную версию документа можно будет просмотреть в личном кабинете или через мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» до 1 января.

В настоящее время авария на ТЭЦ-9 устранена. Удалось достичь прежних температурных значений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
