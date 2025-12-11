Российские аналитики ожидают шестикратное снижение ключевой ставки в 2026 году - прогноз

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе «Дня инвестора» предположил, что ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года упадёт до 12% годовых. По прогнозам Сбербанка, денежно-кредитная политика в России в 2026 году смягчится по сравнению с 2025 годом, в результате чего российский ВВП в следующем году вырастет не менее, чем на 1%, а кредитование в России вырастет за год на 9-11%.

Более оптимистичные показатели по российской экономике на 2026 год по сравнению с 2025 годом в «Сбере» прогнозируют на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки не менее, чем на 4,5 процентных пункта по сравнению с сегодняшним значением «ключа» в 16,5% годовых.

Если предположить, что регулятор на заседании совета директоров 19 декабря возьмёт паузу в снижении ключевой ставки, то она может продолжиться до марта 2026 года, чтобы не увеличивать инфляцию на фоне будущего повышения НДС с 1 января. На последующих заседаниях в 2026 году совет директоров ЦБ РФ будет сокращать ключевую ставку не менее, чем на 0,5-1 процентного пункта.

– Мы согласны с прогнозом Сбербанка по ключевой ставке на 2026 год, хотя не исключаем, что к декабрю 2026 года величина ключевой ставки может снизиться ещё больше, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – По нашему мнению, 19 декабря текущего года ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена на 0,5 процентных пункта до 16% годовых, с такой ставкой Россия может завершить 2025 год. По нашему мнению, в феврале и марте 2026 года возможна пауза в снижении «ключа». Такой вариант ожидаем, если после январского повышения НДС в России вырастут инфляция и инфляционные ожидания.

С апреля следующего года снижение ключевой ставки ЦБ РФ возобновится на фоне замедления роста потребительских цен. В следующем году мы ожидаем, что «ключ» может быть снижен шесть раз, к концу декабря 2026 года его значение может достигнуть 11-12% годовых.

Представители ВТБ предполагают, что средний уровень ключевой ставки в следующем году установится на отметке около 15%, существенно снизившись по сравнению с пиковым значением в 21% в 2025-м.

Следующее заседание регулятора по ключевой ставке запланировано на 19 декабря текущего года.