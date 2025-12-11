Новости

«Государство сегодня крайне нетерпимо к налоговым недоимкам»,– адвокаты Станислав Орловский и Андрей Степанов
Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»
Зарплаты россиян выросли на 14%: медианная оплата достигла рекордных 83,7 тыс. руб.

Медианная зарплата в России в начале зимы поднялась до 83,7 тысячи рублей. Годовая динамика прибавляет около 14% и показывает устойчивый рост доходов на фоне напряжённого рынка труда и продолжающегося соперничества за кадры. В верхней части распределения остаются топ-менеджеры с медианной оплатой 148 тысяч рублей.

Далее идут специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу с уровнем около 129 тысяч. Третью позицию удерживают транспорт и логистика, где медианная зарплата превысила 120 тысяч рублей. Картина отражает сдвиг в сторону высококвалифицированных и операционно-важных профессий, где компании готовы платить заметную премию к среднероссийскому уровню.

По регионам лидируют территории с высокой добычей и тяжёлыми климатическими условиями. Магаданская область и ЯНАО показывают медианные зарплаты выше 118 тысяч. Москва удерживает уровень свыше 100 тысяч рублей. Якутия и Дальний Восток также остаются в числе регионов с сильными доходами благодаря большому спросу на квалифицированных работников в сырьевых и инфраструктурных проектах.

– Рост медианной зарплаты поддерживает потребительский спрос, но усиливает давление на издержки компаний, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – В ближайшие месяцы динамика доходов будет зависеть от “температуры” рынка труда и бюджетных расходов. Базовый сценарий предполагает умеренное замедление роста зарплат к весне 2026 года, хотя в капиталоёмких и северных отраслях высокая планка сохранится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
