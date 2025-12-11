Новости

Объем торгов фьючерсами на криптовалюты на Мосбирже достиг рекордных 49 млрд рублей в ноябре

В ноябре 2025 года объем торгов фьючерсами на криптовалюты на Московской бирже достиг абсолютного рекорда с момента запуска этих инструментов, составив 48,7 млрд рублей. Рост активности произошел на фоне высокой волатильности на рынках цифровых активов. Об этом сообщает газета «Известия».

«Высокая волатильность на рынках криптовалют обусловила рост интереса квалифицированных инвесторов к производным на цифровые активы на Московской бирже. В результате объем торгов такими фьючерсами в ноябре достиг абсолютного максимума», – сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Новые фьючерсы на индексы биткоина и эфира, запущенные в ноябре, показали объем торгов свыше 9 млрд рублей, а количество активных уникальных клиентов по этим инструментам составило 7,7 тыс.


