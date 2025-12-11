Азиатско-Тихоокеанский банк открывает первый офис в Санкт-Петербурге

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает расширять географию своего присутствия. 9 декабря состоится открытие первого офиса в городе Санкт-Петербурге. Это знаковое событие отмечает выход АТБ на один из ключевых финансовых рынков страны, где ранее банк не был представлен.

Новое отделение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 80Р, отражает стратегию преобразования офисов нового формата сети АТБ. Офис оснащён передовой системой управления электронной очередью и бесконтактными банкоматами отечественной разработки с большими сенсорными экранами, что позволяет клиентам самостоятельно проводить практически весь возможный спектр операций.

«Выход в Санкт-Петербург — логичный и стратегически важный этап развития АТБ. Этот шаг укрепляет наши позиции на федеральном уровне и открывает значительные перспективы для роста как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Мы целенаправленно расширяем географию присутствия, и Северная столица станет одним из ключевых центров нашей региональной сети. В ближайших планах — активное развитие и усиление позиций в Северо-Западном округе», — прокомментировал региональный директор АТБ в г. Санкт-Петербург Сергей Кульпин.

Концепция офиса предполагает создание комфортной и технологичной среды для клиентов. Пространство организовано с применением модульных рабочих мест, обеспечивающих конфиденциальность общения, продумана система освещения и эргономики. Особое внимание уделено деталям: от удобной мебели до элементов озеленения, способствующих созданию спокойной и располагающей атмосферы.

Ранее в июле отделение такого формата начало работу в Москве. Его особенностью стало использование в оформлении зелени и цветочных композиций. Председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Мигель Маркарянц тогда сказал, что «маленький оазис на территории банка должен позволить снять то напряжение, которое традиционно присутствует у людей, приходящих сюда решать свои задачи».

Универсальный формат офиса в Санкт-Петербурге предлагает полный комплекс продуктов и услуг для розничных и корпоративных клиентов. В помещении предусмотрена выделенная зона для обслуживания VIP-гостей и круглосуточная банкоматная зона.

«Для нас было принципиально важным создать в Санкт-Петербурге пространство, которое полностью отражает наши новые стандарты обслуживания. Мы отказались от классических решений ради создания более уютной атмосферы, где особое внимание уделяется деталям и защите приватности клиентов. Наша цель — чтобы каждый посетитель чувствовал себя максимально комфортно при решении финансовых задач. Как неоднократно заявлял председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Мигель Маркарянц, только тогда нас будут рекомендовать своим друзьям, знакомыми и возвращаться к нам снова и снова», — отметил Сергей Кульпин.

Режим работы офиса АТБ в Санкт-Петербурге: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00. Воскресенье — выходной день. Банкоматная зона — круглосуточно без выходных.

Узнать подробную информацию об услугах и отделениях АТБ можно на официальном сайте банка или по бесплатному номеру телефона: 8-800-775-80-80.

Азиатско-Тихоокеанский банк — один из крупнейших региональных банков России с широкой филиальной сетью. Насчитывает 144 отделения в регионах России, оказывает услуги в 87 населённых пунктах. Работает на российском рынке с 1992 года. Входит в топ-30 банков по активам. Головные офисы банка располагаются в Москве и Благовещенске.