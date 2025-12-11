АТБ обновил логотип в рамках развития бренда

Азиатско-Тихоокеанский банк усовершенствовал фирменный логотип. Целью изменений стало укрепление визуальной идентичности бренда и его соответствие современным трендам.

В основе логотипа, как главного визуального идентификатора организации, лежит трёхлучевая звезда, выполненная в градиентном оранжевом цвете, и аббревиатура «АТБ». Логотип может использоваться как с текстовым блоком, так и без него. В обновлённой версии эмблемы была проведена работа со шрифтовым решением и композицией, чтобы придать ей более современный вид.

«Обновлённый логотип и фирменный стиль — естественный и эволюционный шаг. С одной стороны, это отражение наших традиций, богатой истории и широкой географии бизнеса. С другой стороны — это готовность к трансформации и новым вызовам в современных реалиях динамично развивающегося финансового рынка», — отметила директор по развитию бренда и внешним коммуникациям Ирина Старк.

Символика фирменного знака отсылает нас к Азиатско-Тихоокеанскому региону, восточная часть которого традиционно ассоциируется с драконом, олицетворяющим мудрость, равновесие и надежность. Эти качества лежат в основе философии и деловой практики АТБ.

На Северном полушарии неба есть околополярное созвездие «Дракон». Самая яркая звезда — «Этамин» («Гамма Дракона» или «оранжевый гигант»). Именно она является символом логотипа АТБ. Каждый из трёх лучей также отражает ключевые направления деятельности банка: корпоративный бизнес, корпоративный инвестиционный банкинг и розничный бизнес.

Сохранена и усовершенствована цветовая палитра бренда. Так, акцентный оранжевый цвет ассоциируется с рассветными лучами солнца, согревающим светом и теплом. Оттенки графитного символизируют стабильность и устойчивость, а белый — открытость и прозрачность бизнеса.

АТБ — банк с богатой историей, демонстрирующий глубокое понимание потребностей своих клиентов, уважает традиции, предлагает высококачественные финансовые сервисы с прозрачными и удобными решениями.

На сегодняшний день банк присутствует в 22 регионах, насчитывает 144 отделения. Работает на российском рынке с 1992 года.