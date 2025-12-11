«Цифра банк» запустил возможность бесконтактной оплаты на IPhone, который позволяет максимально удобно и просто осуществлять оплату покупок и услуг в офлайне даже при отсутствии интернета. Операция по оплате осуществляется одним касанием смартфона к платежному терминалу и работает через Bluetooth Low Energy (BLE) с помощью сервиса «Вжух» от Сбера, который теперь интегрирован в систему «Цифра банк».

«С введением сервиса на iPhone наши клиенты могут использовать привычный для себя способ бесконтактной оплаты без необходимости предъявлять физическую карту. Это максимально простой, защищенный и удобный способ оплаты офлайн на IPhone, который работает без NFC и Apple Pay через технологию Bluetooth. Развивая собственные технологии и сотрудничая с банками-партнёрами, мы создаём решения, которые существенно упрощают и делают максимально удобным для наших клиентов любой способ оплаты», - сообщил директор департамента транзакционного бизнеса «Цифра банк» Андрей Лычагин.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом бесконтактной̆ оплаты для IPhone, клиенту необходимо включить Bluetooth, войти в мобильное приложение «Цифра банк» (версии 9.1 и выше), нажать кнопку «оплатить телефоном» и дать разрешение на использование Bluetooth . Затем поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию, нажав кнопку «подтвердить». В случае, если клиент банка пользуется несколькими банковскими картами, нужно выбрать ту карту, которой он хочет совершить оплату. Сейчас функция «Вжух» доступна на биометрических терминалах Сбера, поддерживающих BLE-оплату, а в дальнейшем появится и на терминах других банков-эквайеров, что даст возможность клиентам «Цифра банк» совершать платежи через Bluetooth в максимальном количестве точек оплаты.