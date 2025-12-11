Новости

АТБ повысил ставки по вкладам с 5 декабря

С 5 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк повышает ставки по всей линейке срочных вкладов: «Двойной доход», «Новые деньги», «Доходный», «Пополняемый», «В Плюсе» и «АТБ.ВИП.Вклад» на 0,2–1,7%. Предложение актуально для действующих и новых клиентов.

Максимальные ставки составят:

Для вклада «Двойной доход» ставки увеличились на сроках 6 и 12 месяцев, а максимальная ставка осталась неизменной: при размещении средств на 3 месяца и соблюдении условий вклада она составляет 21%.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

Получить более подробную информацию по вкладам АТБ можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

