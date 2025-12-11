АТБ увеличил доходность по накопительному счету «Первый» до 17%

С 5 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк повышает приветственную ставку по накопительному счету «Первый» до 17% годовых. Оформить счет можно во всех офисах АТБ.

Приветственная ставка 17% действует в месяц открытия счета, а также в следующий календарный месяц. С третьего календарного месяца будет действовать базовая ставка 8%. Минимальная сумма для начисления процентов отсутствует, а максимальная не должна превышать 1 млн рублей для получения дохода по повышенной ставке. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток и выплачиваются ежемесячно.

Предложение доступно как для новых, так и для действующих клиентов банка. Среди действующих клиентов получить повышенную ставку смогут те, у которых за последние 6 месяцев не было накопительных счетов с суммой остатка, равной или превышающей 1 000 рублей.

Азиатско-Тихоокеанский банк является участником системы страхования вкладов, вклады и накопительные счета застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить более подробную информацию об условиях накопительного счета «Первый» можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).