Альфа-Банк запустил цифровой кабинет для управляющих компаний и ТСЖ

В цифровом банке Альфа-Бизнес появился личный кабинет для участников рынка ЖКХ. Решение доступно управляющим компаниям, расчетным центрам, ресурсоснабжающим организациям, ТСЖ и ЖСК.

Цифровой кабинет представляет собой онлайн-инструмент, в котором клиент может обмениваться с банком реестрами начислений задолженностей жильцов за коммунальные услуги и реестрами оплат. На основании полученных реестров банк сможет уведомлять физических лиц о наличии задолженности с возможностью её оплаты. Сервис также формирует реестры оплат, которые клиент может сразу импортировать в своё программное обеспечение для автоматического учёта.

В кабинете также доступен справочник лицевых счетов жильцов, где отображаются все сведения о плательщике, включая суммы задолженностей и произведённые оплаты. Справочник обновляется автоматически на основе загруженных клиентом реестров начислений.

Кроме того, организациям предоставлена возможность рассылать небанковские уведомления жильцам на электронную почту или в сервис «Мой дом», выбирая получателей по всему списку, по конкретному адресу или отдельному жильцу.

«Наш цифровой кабинет предназначен для всех участников сферы ЖКХ: управляющих компаний, ТСЖ, расчетных центров, ресурсоснабжающих организаций и прочих. Они получают возможность работать с современным решением на выгодных условиях, которые ранее не были доступны большинству поставщиков. Сервис существенно упрощает работу управляющих компаний, снижает их операционные издержки и делает процесс оплаты более прозрачным и удобным для конечных клиентов, а интеграция с Альфа-Мобайл добавляет возможность обмениваться новостями и сообщениями в одном удобном канале», — сказал руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов.

Один из первых пользователей нового сервиса – ГК «Эллис» в Санкт-Петербурге. Это крупнейший расчётный центр в регионе, который работает более чем с 2,7 тыс. управляющих компаний.