Альфа-Банк запустил первые банковские карты с эффектом стерео-варио

Альфа-Банк представил первую на рынке лимитированную серию банковских карт с динамическим 3D-эффектом «стерео-варио». Новая коллекция «Мяу-Карты» оживит легендарных котов из рекламной кампании банка, которые покорили соцсети и сердца миллионов.

Дизайн создан с применением технологии стерео-варио: при повороте карты под разным углом изображение меняется, создавая эффект живой, динамичной картинки. Это стало возможным благодаря слою микролинз на поверхности, которые реагируют на движение. Такой эффект в банковских картах используется впервые в России.

Заказать можно два варианта такой карты. Первый — детская карта для детей от 6 до 14 лет. По ней ребёнок сам может получать кэшбэк реальными деньгами, до 2000 рублей в месяц. В приложении ему покажут, как разумно тратить — в формате игр с наградами. А родители увидят все покупки и смогут установить лимит на траты на день или неделю.

Второй вариант — лимитированная Альфа-Карта для взрослых. По ней действует повышенный кэшбэк: до 30% в выбранных категориях и шанс выиграть до 100% в барабане суперкэшбэка. Обслуживание карты в первый год составит 99 рублей, а со второго года станет бесплатным. Эти условия распространяются на обе версии карт лимитированной серии.

Коллекция «Мяу-Карты» выпускается ограниченным тиражом.