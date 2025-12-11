Новости

Поступления в бюджет от лотерей с начала 2025 года выросли почти на треть, достигнув 5,6 млрд рублей

Доходы федерального бюджета России от проведения государственных лотерей по итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года составили около 5,6 млрд рублей. Этот показатель почти на треть превысил уровень прошлого года и на 25% оказался выше запланированных значений. Об этом пишет газета «Известия».

«Рост поступлений в федеральный бюджет от лотерей связан с увеличением продаж билетов и развитием конкуренции на лотерейном рынке РФ», – заявили в пресс-службе Министерства финансов. В пресс-службе «Столото» отметили, что почти 40 млн человек участвовали в лотереях оператора за год, что составляет более 30% взрослого населения страны.

Аналитики связывают рост популярности лотерей с повышением удобства покупки билетов через маркетплейсы, цифровые платформы и розничные сети, а также с появлением новых продуктов с элементами геймификации. Более 70% покупок билетов «Столото» сейчас совершаются в онлайн-формате.


