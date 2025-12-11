Альфа-Банк и Т1 Облако создали гибридную инфраструктуру для развития генеративного ИИ

Альфа-Банк и Т1 Облако реализовали проект по построению гибридной облачной инфраструктуры на базе мощных графических ускорителей. Это решение позволяет банку быстро тестировать и развивать технологии генеративного искусственного интеллекта, повышая эффективность внутренних процессов и качество клиентского сервиса.

Совместный проект предоставил банку надежную, безопасную и масштабируемую платформу, что позволило преодолеть один из ключевых барьеров в развитии ИИ — доступ к вычислительным ресурсам. Т1 Облако адаптировала свою платформу под строгие требования банка, выполнив доработки в области безопасности, логирования, мониторинга и API, а также организовав защищенные каналы связи между дата-центрами.

«Наша стратегия предполагает активную интеграцию генеративного ИИ в ключевые бизнес-процессы. Реализованная совместно с Т1 Облако гибридная инфраструктура дала нам технологическую базу для этого: мы получили не просто мощность, а гибкий, безопасный и масштабируемый полигон для быстрого прототипирования и внедрения новых ИИ-сервисов. Это напрямую влияет на наши операционную эффективность и качество клиентского опыта, позволяя выводить сервисы на новый уровень», — отметил Александр Трикоз, руководитель департамента сопровождения информационных технологий Альфа-Банка.

При создании инфраструктуры Альфа-Банк опирался на свой опыт в поддержке и развитии высоконагруженных информационных систем. Развитое ИТ-сопровождение банка позволило не только обеспечить плавное внедрение платформы в текущие процессы, но и гарантировать ее высокую надежность. Инфраструктура стала основой для внутренней ИИ-платформы AlfaGen, которая объединяет различные инструменты для сотрудников: от ассистента разработчика до ИИ-агентов для аналитики и тестирования.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Альфа-Банком и понимаем важность требований по безопасности, надежности и оперативному предоставлению высокопроизводительных ресурсов. Наша команда адаптировала платформу под нужды заказчика, обеспечила удобное управление гибридным ИТ-ландшафтом и возможность быстро масштабировать мощности с учетом стремительного роста ИИ нагрузок. Запросы банка на скорость и качество взаимодействия, в свою очередь, позволили нам усовершенствовать наши облачные сервисы. Впоследствии эти улучшения станут доступны всем корпоративным клиентам», — прокомментировал Антон Степанов, генеральный директор Т1 Облако.