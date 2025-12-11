Альфа-Бухгалтерия от Альфа-Банка сохранила лидерство в рейтинге Markswebb Business Internet Banking Rank 2025

Сервис для малого и микро бизнеса Альфа-Бухгалтерия второй год подряд лидирует в номинации «Бухгалтерия для ИП на УСН» рейтинга Markswebb Business Internet Banking Rank от консалтингового агентства Markswebb. Альфа-Бухгалтерия признана лучшим сервисом по качеству клиентского опыта и получила 98,4 балла из 100 по системе оценки, разработанной агентством.

Исследователи агентства отметили преимущества сервиса для пользователей: удобный и понятный интерфейс, доступность информации в режиме единого окна, возможность самостоятельно формировать отчетность и подсчитывать налоги. Также в сервисе реализованы уведомления, которые напоминают о важных действиях — оплате налогов и сдаче отчетов. А в ноябре этого года в Альфа-Бухгалтерии появился нейропомощник. Он предоставляет ответы на любые вопросы, касающиеся бухгалтерии и налогообложения прямо внутри сервиса.

Сервис Альфа-Бухгалтерия постоянно обновляется и совершенствуется. Теперь клиенту стало еще проще оплачивать налоги и подавать отчетность. Сервис наглядно отображает предстоящие налоговые события и позволяет отслеживать статус оплаты налогов в ФНС.

Markswebb Business Internet Banking Rank — масштабное исследование интернет-банков для малого и микробизнеса, сравнительный анализ проводился по 11 банковским продуктам, результат складывался из оценки более 850 критериев.