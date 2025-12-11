Сайт Альфа-Банка занял первое место в финансовой номинации на премии «Рейтинг Рунета»

Альфа-Банк стал победителем премии «Рейтинг Рунета», заняв первое место в номинации «Финансы, инвестиции, банки». Награда присуждена за сайт alfabank.ru.

«Рейтинг Рунета» — всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений, который проводится ежегодно с 2010 года. Оценку работ проводит экспертная комиссия и члены жюри — ведущие специалисты в области веб- и мобильной разработки, а также представители бизнеса. Они формировали тройки лидеров в различных номинациях, а итоговые места распределялись в зависимости от частоты попадания компании в эти тройки. На конкурс было подано около 1 тыс. работ, в состав жюри вошли свыше 170 экспертов.

«Мы постоянно ищем и внедряем передовые технологические решения, опираясь на Data Driven подход и масштабные исследования. Особое внимание уделяем качеству пользовательского опыта: alfabank.ru становится всё более интуитивным, быстрым и доступным для каждого клиента. Признание со стороны рынка подтверждает эффективность нашей стратегии. Это мотивирует нас инвестировать в новые инновации, повышать уровень цифрового сервиса и делать финансовые операции ещё проще и безопаснее», — сказала Екатерина Бояршинова, руководитель дирекции развития сайта и платформы первичных продаж Альфа-Банка.

Сайт alfabank.ru — один из ключевых каналов привлечения новых клиентов: ежегодно его посещают около 150 миллионов человек. Он позволяет обеспечить пользователям максимально короткий и удобный путь к получению банковских продуктов. Скорость и стабильность работы обеспечивает современная облачная платформа, позволяющая достичь высоких показателей по времени загрузки страниц и другим метрикам, критичным для пользовательского опыта.