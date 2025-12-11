Альфа-Банк и Газпром нефть упростили предпринимателям подключение к топливным сервисам

Клиенты Альфа-Банка теперь могут подключать топливные сервисы «ОПТИ 24» в несколько кликов. Решение предоставляет предпринимателям быстрый доступ к скидкам на топливо и товары на более чем 7 000 АЗС по всей стране.

Интеграция реализована с использованием Alfa ID. При оформлении оферты данные юридического лица автоматически подтягиваются из системы банка. Новый функционал обеспечивает скорость и комфорт цифрового пути клиента при сохранении высоких стандартов безопасности и защиты персональных данных.

«Мы развиваем все каналы взаимодействия с клиентом: традиционные web и mobile, а также API-канал, который позволяет встраивать сложные финансовые сервисы в цифровые продукты наших партнёров. Клиенту достаточно нескольких кликов, чтобы авторизоваться и совершить операцию, а партнёр получает готовый финансовый сервис, который можно подключить к своей инфраструктуре за пару недель», — добавил Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка.

Партнерство с Альфа-Банком стало частью агентской программы «ОПТИ 24», в которую уже входят 40 компаний в 77 регионах России — банки, страховые, лизинговые операторы, маркетплейсы. Партнеры получают доступ к цифровому личному кабинету, инструментам аналитики, API-интеграции и материалам для продвижения. Это позволяет создавать дополнительные источники дохода и расширять спектр услуг для клиентов.

«Формат такой интеграции — хороший пример того, как технологии объединяют платформы ради создания сквозного и удобного клиентского пути. Партнеры усиливают собственные продукты за счет нашего сервиса, а пользователи — получают максимум услуг в одном месте», — отметила Ксения Яковлева, руководитель сегмента по развитию партнерств «Газпром нефти».