Пенсионеры Гусиноозерска освоили финансовую грамотность и прошли чек-ап здоровья

В Гусиноозерске на площадке ДК «Шахтер» люди серебряного возраста приняли участие в Форуме «С заботой о старших», который прошел под эгидой Сбера.

На встрече представители банка поделились рекомендациями по защите личных финансов от злоумышленников, увеличению накоплений, грамотному планированию расходов. Пенсионеры и люди предпенсионного возраста поучаствовали в интеллектуальной игре, проверили свое здоровье во время медицинского обследования (скрининга), которое проводили специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия им. В.Р. Бояновой, а также посетили занятие по предупреждению возрастных когнитивных нарушений – деменции.

«Форум «С заботой о старших» стал традиционным мероприятием для пенсионеров Бурятии. Ежегодно мы расширяем его географию, стараясь охватить не только столицу республики, но и районы. В этом году мы были рады, что наше мероприятие посетили активные люди старшего возраста в Гусиноозерске. Во время лекций участники прослушали выступления экспертов банка и поделились своим жизненным опытом в сфере финансов», – Алексей Кузьмин, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

«Форум оказался полезным: удалось узнать много нового о финансах и  методах сохранения собственного здоровья. Особенно приятно было получить рекомендации специалистов по поддержанию физической активности и умственной формы в зрелом возрасте. Надеюсь, такие мероприятия станут традиционными для нашего города», – Энгельсина Будаева, участник Форума «С заботой о старших» Сбера.


