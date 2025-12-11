Директор школы из Аларского района стала победителем всероссийского конкурса «Лидеры села»

Директор Маниловской средней школы Аларского района Приангарья Надежда Андреева стала победителем Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». В финале соревнований, который состоялся Москве, были определены 50 лучших участников. В ходе конкурсных испытаний сибирячка представила проект, направленный на популяризацию жизни на селе и вовлечение молодёжи в агропромышленный комплекс. Конкурс собрал более 15 тысяч заявок, в финал вышли 150 человек из 59 регионов России.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, что участниками конкурса стали молодые аграрии, специалисты сферы культуры и спорта, бизнесмены и учащиеся аграрных учебных заведений. Практическая часть конкурса проходила на территории Россельхозбанка. Участники решали управленческие бизнес-кейсы и разрабатывали концепции проектов по развитию сельских территорий.

«Рады, что в Иркутской области есть активная молодежь, нацеленные на развитие сельских территорий. Надеемся, что тот багаж знаний, контактов и навыков, полученных в ходе конкурсных испытаний, помогут в дальнейшем развивать и совершенствовать свою малую родину», – отметила Наталья Баркова.

Надежда Андреева отметила, что программа финала была насыщенной и практико-ориентированной, участники обсуждали законодательные инициативы, делились идеями, а также участвовали в круглых столах с федеральными политиками.

«За время участия узнала много нового, познакомилась с новыми формами работы и практиками. Финальные испытания позволили найти единомышленников и обменяться идеями. Победа даёт возможность войти в кадровый резерв молодых управленцев России, что открывает широкие перспективы для профессионального роста и реализации проектов на благо сельских территорий. Однако, я намерена использовать эту возможность для развития своего родного региона, Аларского района, деревни Маниловская и Маниловской школы», — сказала Надежда Андреева.

Конкурс проводится в рамках совместной программы Российского союза сельской молодежи (РССМ), Росмолодёжи и Россельхозбанка и направлен на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность на сельских территориях.