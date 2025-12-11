Новости

Экспертное сообщество «ВС Партнер»
«Государство сегодня крайне нетерпимо к налоговым недоимкам»,– адвокаты Станислав Орловский и Андрей Степанов
Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Олег Кривозубов: «Мы хотим, чтобы клиент получал максимальный результат»
Все материалы сюжета

Директор школы из Аларского района стала победителем всероссийского конкурса «Лидеры села»

Директор Маниловской средней школы Аларского района Приангарья Надежда Андреева стала победителем Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». В финале соревнований, который состоялся Москве, были определены 50 лучших участников. В ходе конкурсных испытаний сибирячка представила проект, направленный на популяризацию жизни на селе и вовлечение молодёжи в агропромышленный комплекс. Конкурс собрал более 15 тысяч заявок, в финал вышли 150 человек из 59 регионов России. 

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, что участниками конкурса стали молодые аграрии, специалисты сферы культуры и спорта, бизнесмены и учащиеся аграрных учебных заведений. Практическая часть конкурса проходила на территории Россельхозбанка. Участники решали управленческие бизнес-кейсы и разрабатывали концепции проектов по развитию сельских территорий.

«Рады, что в Иркутской области есть активная молодежь, нацеленные на развитие сельских территорий. Надеемся, что тот багаж знаний, контактов и навыков, полученных в ходе конкурсных испытаний, помогут  в дальнейшем развивать и совершенствовать свою малую родину», – отметила Наталья Баркова.

Надежда Андреева отметила, что программа финала была насыщенной и практико-ориентированной, участники обсуждали законодательные инициативы, делились идеями, а также участвовали в круглых столах с федеральными политиками. 

«За время участия узнала много нового, познакомилась с новыми формами работы и практиками. Финальные испытания позволили найти единомышленников и обменяться идеями. Победа даёт возможность войти в кадровый резерв молодых управленцев России, что открывает широкие перспективы для профессионального роста и реализации проектов на благо сельских территорий. Однако, я намерена использовать эту возможность для развития своего родного региона, Аларского района, деревни Маниловская и Маниловской школы», — сказала Надежда Андреева.

Конкурс проводится в рамках совместной программы Российского союза сельской молодежи (РССМ), Росмолодёжи и Россельхозбанка и направлен на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность на сельских территориях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес