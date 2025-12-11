Президентом Ассоциации выпускников Бурятского государственного университета избран Руслан Вестеровский

В Улан-Удэ в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова (БГУ) Руслан Вестеровский, выпускник университета, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, избран президентом Ассоциации выпускников вуза, созданной в сентябре 2025 года.

Руслан Вестеровский – учредитель именной стипендии студентам, обучающимся по направлению «Социальная работа» за отличные успехи в учебе, научной и общественной деятельности. Размер стипендии составляет 100 тысяч рублей.

«Талантливые студенты нуждаются в поддержке для того, чтобы каждый из них мог раскрыть свой потенциал и внести значительный вклад в развитие Бурятии. Социальная работа сегодня особенно важна, ведь именно она помогает людям справляться с трудностями и находить выход даже в самых сложных ситуациях», – Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

«В этом году исполнилось 30 лет со дня основания в БГУ специальности "Социальная работа". Мы выучили немало ярких и целеустремленных профессионалов, оказывающих значительное влияние на жизнь общества. Сегодня они работают в разных уголках нашей республики и страны. Наш университет гордится своим выпускником Русланом Вестеровским, который остаётся преданным своему вузу и продолжает активно участвовать в его жизни», – Алдар Дамдинов, ректор Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.

Руслану Вестеровскому была вручена благодарность университета за значительный вклад в развитие социального потенциала студенческой молодежи, повышению привлекательности и востребованности кадров по специальности «Социальная работа».