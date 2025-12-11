Шелеховский фотограф стал победителем всероссийского фотоконкурса «Алюминий вокруг нас»

В конкурсе приняли участие 30 талантливых фотографов из 14 городов России. Они прислали около 150 фотоснимков, демонстрирующих насколько широко и разнообразно алюминий применяется в различных сферах жизни: от строительства небоскребов, производства автомобилей и самолетов до бытовой техники, дизайна и высоких технологий.

Конкурсные работы оценивало жюри, в состав которого вошли представители компании РУСАЛ и эксперты в области фотоискусства. Они отметили оригинальность снимков и способность их авторов раскрыть красоту и универсальность алюминия, который, оставаясь часто «за кадром», может стать настоящей «моделью» для фотографов.

«Мне понравились многие фотографии. Есть работы, которые попали в точку конкурса – они показывают масштаб применения алюминия. Из снимков видно, что материал очень графичен, пластичен, красив, и может быть даже архитектурным шедевром», – отметил Валерий Выборжанин, искусствовед из Санкт – Петербурга, член жюри конкурса «Алюминий вокруг нас».

Победители конкурса получат денежные премии, а лучшие работы станут частью фотовыставки, которая откроется в Саяногорске – малой родине РУСАЛа.

«Это был интересный опыт, который открыл новые горизонты для творчества. Спасибо компании за такую возможность поучаствовать в фотоконкурсе. Даже в заводских стенах ИркАЗа можно увидеть красоту и сделать кадры, полные стиля», – поделился фотограф Артем Моисеев.